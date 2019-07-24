2019-07-24T11:01:34+03:00
Происшествия

После пожара в детском лагере «Холдоми» в Солнечном районе ввели режим ЧС

Напомним, трагедия случилась в ночь с 22 на 23 июля
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
После пожара в детском лагере «Холдоми» в Солнечном районе ввели режим ЧСПосле пожара в детском лагере «Холдоми» в Солнечном районе ввели режим ЧСФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске продолжаются разбирательства по поводу причин пожара в детском лагере «Холдоми». Сразу после трагедии в Солнечном районе ввели режим ЧС. Однако несмотря на это лагерь продолжает работать, сейчас в нем находятся 191 ребенок и 33 вожатых.

В пресс-службе Хабаровского края сообщили, что в причинах пожара также будут разбираться сотрудники Министерства просвещения России. Необходимо понять причины случившегося, чтобы в будущем избежать таких случаев не только в регионе, но во всей стране. Сам факт проживания в палатках - не нарушение, если лагерь подготовлен. Необходимо посмотреть всю цепочку организационных моментов, чтобы выявить слабое звено.

Отметим, что в мае лагерь проверяла служба госпожнадзора. Тогда палаток еще не было. Они появились во время пожарной тренировки, проводимой МЧС. Также 11 июля в лагере проводили занятия, а с теми, кто жил в палатках, занимались более плотно. При внешнем осмотре обогревателей не выявили.

Сейчас решается вопрос о приостановке летней смены. Против этой меры владельцы туркомплекса, однако психологи привели ряд аргументов. С их слов, у всех, кто пережил события роковой ночи, наблюдаются нарушения эмоционального состояния. Вожатые – молодые люди, находятся в разной степени шокового состояния. Одни делают вид, что все хорошо, другие открыто говорят, что не могут здесь находиться, третьи просто замкнулись в себе. Рядом с таким персоналом детям сейчас находиться небезопасно. Пока власти решают, как выйти из этой ситуации. Проверка инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровске ищут пропавшего Мартынова Николая Викторовича
Хабаровчанин за несколько минут лишился стекла в машине и имущества
Туристы идут навстречу военным по заповедному острову в Хабаровском крае
Массовые отключения холодной воды обеспокоили комсомольчан
Покалеченная в аварии пенсионерка в Хабаровском крае отсудила у обидчика компенсацию
Губернатор ЕАО выразил соболезнования семьям погибших в «Холдоми» детей
В Биробиджан и Хабаровск доставили водоналивные дамбы
Детям, пострадавшим от пожара в «Холдоми», в Комсомольске помогают психологи
Биробиджанка отсудила у мэрии компенсацию за травму после падения на скользкой дороге
Память погибших в «Холдоми» детей почтут цветами в Хабаровске
«Российский Красный крест» появится в жизни осужденных в Хабаровском крае
Китайские овощи пытались выдать за фермерские в Хабаровске
Идея с «Лифта»: под Хабаровском благоустроят сквер Дома офицеров Российской армии
В Хабаровском крае подвели окончательные итоги по ЕГЭ в 2019 году
Переход по «зебре» оказался опасным маневром для хабаровчанина
На сайте больницы в Хабаровском крае нашли серьезную ошибку
К школам Комсомольска принесут цветы в память о погибших при пожаре в «Холдоми» детях
Уровень Амура в Хабаровске 2019: в ближайшие два дня ожидается подъем воды
Должника по налогам в Хабаровском крае помогли найти его же собственные соседи
Сельчанка в ЕАО отчаянно пытается выселиться из дома с 80-летней историей
Погода в Хабаровске на 24 июля 2019 года: до +19, дождь