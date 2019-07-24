После пожара в детском лагере «Холдоми» в Солнечном районе ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-24T11:01:34+03:00

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В Хабаровске продолжаются разбирательства по поводу причин пожара в детском лагере «Холдоми». Сразу после трагедии в Солнечном районе ввели режим ЧС. Однако несмотря на это лагерь продолжает работать, сейчас в нем находятся 191 ребенок и 33 вожатых.

В пресс-службе Хабаровского края сообщили, что в причинах пожара также будут разбираться сотрудники Министерства просвещения России. Необходимо понять причины случившегося, чтобы в будущем избежать таких случаев не только в регионе, но во всей стране. Сам факт проживания в палатках - не нарушение, если лагерь подготовлен. Необходимо посмотреть всю цепочку организационных моментов, чтобы выявить слабое звено.

Отметим, что в мае лагерь проверяла служба госпожнадзора. Тогда палаток еще не было. Они появились во время пожарной тренировки, проводимой МЧС. Также 11 июля в лагере проводили занятия, а с теми, кто жил в палатках, занимались более плотно. При внешнем осмотре обогревателей не выявили.

Сейчас решается вопрос о приостановке летней смены. Против этой меры владельцы туркомплекса, однако психологи привели ряд аргументов. С их слов, у всех, кто пережил события роковой ночи, наблюдаются нарушения эмоционального состояния. Вожатые – молодые люди, находятся в разной степени шокового состояния. Одни делают вид, что все хорошо, другие открыто говорят, что не могут здесь находиться, третьи просто замкнулись в себе. Рядом с таким персоналом детям сейчас находиться небезопасно. Пока власти решают, как выйти из этой ситуации. Проверка инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU