Погода в Хабаровске на 4 августа 2019 года: до +29, дожди и наводнение

СЕГОДНЯ 03:45 2019-08-04T03:46:42+03:00

В Хабаровском крае и ЕАО местами дожди, ветра, но все еще жарко и влажно

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Погода продолжает нервировать непостоянством. Резкий ливень сменяет ярчайшее солнце и духота. По прогнозам синоптиков, весь август будет таким – влажным и жарким, хотя уже не ожидается температур за тридцать градусов. Все-таки последний месяц лета.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью +18 +20. Днем +27 +29.

В Хабаровске ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 4-9 метров в секунду. Ночью +19 +21. Днем +26 +28. Уровень Амура у Хабаровска 4 августа 429 см. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 40-50 см. К 8-10 августа ждем 580-630 см, следите за обстановкой в теме «Потоп в Хабаровском крае 2019».

В Бикине также возможен дождь. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Ночью +19 +21. Днем +27 +29.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью +12 +14. Днем +21 +23.

В Комсомольске-на-Амуре дождей не прогнозируют. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Ночью +16 +18. Днем +26 +28. Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре утром 4 августа составил 262 см, за сутки вода поднялась на двадцать сантиметров. Гребень паводка подойдет к городу юности, предположительно, 14 – 16 августа, прогнозируется подъем до 600 – 650 см.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью +15 +17. Днем +25 +27.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Ночью +14 +16. Днем +25 +27.

В Охотске ожидается сильный дождь с усилением юго-восточного ветра до 12-17 метров в секунду. Ночью +11 +13. Днем +14 +16.

ИСТОЧНИК KP.RU