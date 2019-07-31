2019-07-31T07:54:45+03:00
Общество

Погода на август 2019 в Хабаровске: сырость, влажность и жара

Погода на август 2019 в Хабаровске - рассказываем о том, что ждет хабаровчан в последний месяц лета
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Погода на август 2019 в Хабаровске: сырость, влажность и жараПогода на август 2019 в Хабаровске: сырость, влажность и жараФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Сырость, влажность и жара - девиз, под которым в крае пройдет вся первая декада последнего летнего месяца. В это время сохранится неустойчивая погода, не будет даже и нескольких дней подряд, которые не прошли бы без осадков. Дожди разной интенсивности сохранятся практически по всей территории края, что, конечно, только усугубит и без того напряженную паводковую обстановку. Температуры воздуха же, при всей обильности осадков, в первой декаде месяца позиций не сдадут, поэтому погода на август 2019 в Хабаровске и Хабаровском крае будет достаточно жаркой.

- То тепло, которое сейчас мы наблюдаем, нагнал циклон, который находится над нами, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС. - Поэтому в первые недели августа сохранятся теплые ночи и достаточно жаркие дни. Ночные температуры воздуха будут в пределах плюс 15-20 градусов на большей территории края, на севере это +12+17 градусов. А днем основной температурный фон составит +25+30 градусов, на севере же от +20 до +25.

Как справедливо отметила Галина Анатольевна, август в Хабаровске и Хабаровском крае - это тот месяц, когда ежегодно осадков выпадает достаточно много, поэтому все, что будет происходить на погодном фронте, останется в пределах календарной нормы. И если первая часть месяца, действительно, будет очень влажной, то ко второй декаде дожди пойдут на спад, в регион медленно, но верно зайдет арктический фронт, который пока находится далеко на севере, но на границе второй и третьей декад спустится ниже и займет всю центральную и южную часть.

Холодные воздушные массы заставят температуру воздуха пойти на понижение от двух до пяти градусов в среднесуточных показателях, а в третьей декаде к ним в компанию придет северо-восточный ветер, который окончательно настроит погоду на осенний лад. Температура воздуха к началу сентября в среднем по краю составит 13-17 градусов со знаком плюс ночью и +20+24 градуса днем, на севере края эти показатели будут ниже на три-пять градусов.

В целом, погода на август 2019 в Хабаровске и Хабаровском крае будет без резких перепадов и отклонений от нормы. Изменить ситуацию может лишь внезапно зародившийся в Китае или Монголии тайфун, но такие явления обычно сложно предсказать заранее, остается только надеяться, что обещанные синоптиками дожди надолго в крае не задержатся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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