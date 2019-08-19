Медведица чуть не привела медвежат в детский лагерь в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-19T08:01:04+03:00

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В Хабаровском крае косолапые учинили нешуточный разгул и все чаще появляются на территории людей. Так, в период с 1 по 15 августа зафиксировали 12 конфликтных ситуаций, всего с начала 2019 года – 129 случаев.

- Бурый медведь навестил домовладельца в поселке Де-Кастри в Ульчском районе 3 августа. Сюда косолапый пришел на запах рыбы, а позже беспардонно пытался проникнуть в сарай. Пять дней спустя один гималайский медведь зашел на приусадебный участок в селе Казакевичево Хабаровского района, два бурых медведя порылись в мусорных баках в поселке ЦЭС в Верхнебуреинском районе, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

День спустя, 9 августа, бурая медведица вместе с медвежатами прогуливалась по территории дачных участков в районе детского лагеря «Орбита» в Амурском районе. Еще один зверь присмотрел себе урожай у дачника в окрестностях Николаевска-на-Амуре, а 10 августа он пришел на эту территорию, чтобы подкрепиться.

Несколько конфликтных ситуаций случилось 12 августа. Напомним, в полукилометре от поселка Сулук в Верхнебуреинском районе обнаружили трупы мужчины с рваными ранами и бурого медведя с пулевым ранением. В этот же день косолапый некромант раскопал могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре. Еще один зверь навестил жителей поселка Аян в Аяно-Майском районе, другие два медведя уничтожили урожай на дачах близ поселка Солнечного.

Посещение медведя пришлось также пережить землевладельцам в селах Бычиха и Ильинка, жителям поселка Кенай. К счастью, от таких визитов никто из людей не пострадал, однако забор и сарай были поломаны.

ИСТОЧНИК KP.RU