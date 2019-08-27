2019-08-27T05:18:52+03:00
Общество

В Хабаровске вновь перенесут остановку дачных теплоходов

Речные трамвайчики будут отправляться от строящегося «Броско Молла»
Евгения МОЛОТОВА
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Остановку теплоходов вновь перенесутОстановку теплоходов вновь перенесутФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Вода отыграла у дачников не только земли, но и посадочные пункты. Еще шестого августа речные трамвайчики перестали доставлять пассажиров на Большой Уссурийский остров. С десятого — прекратилось международное речное сообщение с Фуюанем. Немногим позже, подъем уровня воды стал причиной закрытия остановочного пункта на речном вокзале. Посадка и высадка пассажиров шла с площадки «Дальдизель».

- Остановка теплохода, выполняющего рейсы до сел Победа и Новокаменка Хабаровского района будет перенесена из-за продолжающегося подъема уровня воды, - сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. - С 28 августа теплоход будет отправляться от берегового участка в районе строящегося торгового центра «Броско Молл», по адресу ул. Пионерская, 28. Расписание движения теплоходов не изменится.

Уровень Амура возле Хабаровска на 27 августа составил 627 сантиметров. По сообщениям гидрологов в течение двух суток ожидается рост уровня на 5 — 10 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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