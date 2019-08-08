Уровень Амура у Хабаровска поднялся до пяти метров

К четырем часам дня восьмого августа уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 500 сантиметров. Напомним, «неблагоприятной» принята отметка 450 сантиметров.

Высокая вода вносит изменения в работу речного транспорта. Так, при отметке 530 сантиметров дачные теплоходы перестанут возить людей на острова – они будут работать исключительно на вывоз. С 10 августа, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, временно прекращается международное речное сообщение с городом Фуюань (Китайская Народная Республика).

- Китайская сторона временно прекратила работу речного пункта пропуска в городе Фуюань, поскольку Амур достиг критической отметки. Девятого августа теплоходы будут работать только на возвращение туристов домой, - сообщили в комитете по туризму минкультуры Хабаровского края.

Девятого августа в Хабаровск вернутся двадцать семь россиян, а из России уедут 126 китайских граждан. Рейсы возобновят, когда уровень Амура упадет ниже 520 сантиметров.

Сейчас в воду медленно погружается пляж у набережной имени Невельского, примерно на полуметровой глубине скрылась пешеходная терраса набережной стадиона имени Ленина. Амур затопил почти семьсот дачных участков на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Под угрозой затопления – район Красной Речки и другие низкие места города.

По уточненным прогнозам, к 12-14 августа уровень Амура у Хабаровска поднимется до 600 – 630 сантиметров. К Комсомольску-на-Амуре пик паводка подойдет 18-20 августа, по расчетам угрозы городу нет – вода поднимется максимум до 500 сантиметров, а отметка опасного явления 650 сантиметров. Однако в городе Юности активно латают обветшавшие земляные дамбы и запасаются гидроналивными дамбами.