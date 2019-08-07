В Бурейской ГЭС прокомментировали ситуацию с наводнением на Амуре

В Хабаровском крае ожидают второй подъем уровня Амура – гребень паводка из Амурской области, по прогнозам, подойдет к Хабаровску 8-10 августа, река поднимется до 600-650 сантиметров. Однако на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что нужно готовиться к уровню в семь метров.

По его словам, высока вероятность, что Бурейская ГЭС увеличит объемы сбросов, из-за чего уровень Амура поднимется выше прогнозируемых отметок.

Пресс-служба Бурейской ГЭС заявила, что средние расходы гидроэлектростанции с 7 августа держатся в диапазоне 5 500±500 кубометров в секунду – в том объеме, который был рекомендован по итогам заседания Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов водохранилищ Амурским бассейновым водным управлением. Для Зейской ГЭС установлен средний расход 700±50 кубометров в секунду.

- Водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС уже третью неделю аккумулируют значительную часть приходящей воды, а гидростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Ярослав Коршунов, специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС. - За период с 14 июля из-за проливных дождей в Бурейском водохранилище сформировались два волны паводка. Наибольший приток был отмечен 25 июля и 3 августа и составил 8190 и 8160 кубометров в секунду соответственно. За указанный период станция удержала в своем водохранилище два кубических километра воды.

В пресс-службе подчеркнули, что удержанная вода не прошла вниз по течению, тем самым негативных последствий для поселений было меньше. На 7 августа уровень верхнего бьефа Бурейской ГЭС находился на отметке 254,84 метра, при нормальном подпорном уровне 256 метров.

Напомним, на Амуре опять идет наводнение, сейчас ЕАО и Хабаровский край переживают первый его этап. Восьмого-десятого августа ожидается второй, а двенадцатого-четырнадцатого - третий. Третья волна паводка, по прогнозам, станет самой высокой - 630-650 сантиметров. И, говоря об уровне в 700 сантиметров, губернатор имел в виду именно третий этап. В Хабаровске срочно засыпают недоделанные до сих пор ворота дамбы, в Комсомольске-на-Амуре тренируются разворачивать водоналивную дамбу.