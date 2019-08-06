2019-08-06T07:39:17+03:00
Происшествия

Такого масштабного сброса я еще не видал: очевидец снял холостые сбросы Бурейской ГЭС

Мужчина записал видео, как одна из крупнейших гидроэлектростанций региона избавляется от лишней воды [видео]
Юлия ТЕРЕНТЬЕВАВасилий ЗАДУНАЕВ
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Такого масштабного сброса я еще не видал: очевидец снял холостые сбросы Бурейской ГЭСТакого масштабного сброса я еще не видал: очевидец снял холостые сбросы Бурейской ГЭСФото: Петр САМСОНОВ
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На ролике, снятом на мобильный телефон, заметно, как через открытые затворы плотины хлещут потоки воды. Причем если в прошлом году гидроэлектростанция открывала только два затвора, чтобы отрегулировать уровень воды в водохранилище, то теперь на картинке видно, что открыты все. И это неудивительно - в этом году осадков в бассейне Амура выпало существенно больше.

- Такого масштабного сброса я еще не видел, - отмечает очевидец, приславший видео нам в редакцию.

Именно сбросы ГЭС, утверждают специалисты, могут стать причиной резкого повышения уровня воды в Амуре и подтопления всех расположенных ниже по течению городов. Ситуация напоминает наводнение в 2013 году. Тогда, спуская лишнюю воду, водохранилища гидроэлектростанций добавили к паводку существенный процент воды.

Кстати, на прошедшем накануне заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям губернатор Сергей Фургал объявил, что уровень Амура в этом году может неприятно удивить ведомства, отвечающие за безопасность людей.

- Бурейская ГЭС начала сбрасывать немного больше, чем планировалось, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. – И эти сбросы будут увеличиваться, соответственно, мы должны понимать, что есть четкая корреляция между количеством кубометров сбрасываемой воды и уровнем паводка на территории Хабаровска. Здесь приходится учитывать еще один фактор – сопредельную территорию, Китайскую Народную Республику, которая сегодня тоже сбрасывает воду.

Если раньше гидрологи выдавали прогноз, что уровень Амура у Хабаровска к 8 – 10 августа вырастет до 6 метров 30 сантиметров, то сейчас существует вероятность, что вода поднимется до 7 метров, что на метр превышает уровень опасного явления для краевого центра. Для справки: в 2013 году уровень амурской воды поднялся до восемьсот восьми сантиметров, затопив дачи на левом берегу, островную часть города и войдя в сам Хабаровск.

Сброс воды на Бурейской ГЭС.Владимир ЗЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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