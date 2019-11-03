Суд в новом составе будет разбираться в уголовном деле бывшего губернатора ЕАО

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-03T12:09:25+03:00

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Уголовное дело бывшего губернатора Еврейской автономии Александра Винникова рассмотрим новый состав суда. Ближайшее судебное заседание пройдет 8 ноября 2019 года, во время которого будут рассматривать материалы дела.

Как отметили в пресс-службе Биробиджанского районного суда, ранее приговор Александру Винникову вынесли 15 июля 2019 года. Согласно этого документа бывшего главу областного правительства признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Другими словами этот человек занимал государственную должность, но использовал свои полномочия вопреки интересам службы.

Из материалов уголовного дела следует, что преступление бывшего губернатора связано с закупками медицинского оборудования для ОГБУЗ «Онкологический диспансер». Так, компании-продавцу, а именно АО Торговый дом «Медтехника» оказывали преференции и закупали у них оборудование в 2014-2015 годах по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету области от действий фигуранта оценили в 24 миллиона 23 тысячи 109 рублей.

Ранее суд постановил в качестве наказания условно лишить свободы Александра Винникова на срок четыре года. Также его лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года. Стороны обжаловали приговор в суде апелляционной инстанции, который решение суда первой инстанции отменил в связи с допущенными процессуальными нарушениями, направил дело на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU