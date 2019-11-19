В Хабаровском крае одновременно случились метель и ледоход

СЕГОДНЯ 05:25 2019-11-19T05:25:20+03:00

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В Хабаровском крае второй день непогода устанавливает свои правила. Вчера, 18 ноября, она обрушилась на регион обильным снегопадом, спровоцировав тем самым дорожные аварии, автомобильные пробки. К слову, одно из неприятных дорожных происшествий случилось вчера, когда столкнулись сразу семь автомобилей. Сегодня, 19 ноября, на больше части региона также ожидается снег, местами сильный. Кому-то придется лицезреть самую настоящую метель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, 19 ноября осадки ожидаются в Хабаровске, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Ульчском, имени Лазо и Хабаровском районах. В Ванинском и Советско-Гаванском районах прогнозируют сильный снег. Также будет усиление ветра по долинам рек до 17-22 метров в секунду, на побережье до 22-27 метров в секунду.

Отметим также, что начался ледоход на реках Амур, Бикин, Уссури, Хор, Матай, Катэн, Манома, Урми у села Кукан, в верхнем течении рек Кур и Амгунь. Местами на Амурской протоке ледостав.

ИСТОЧНИК KP.RU