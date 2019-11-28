В Хабаровске проверят действия полицейских, силой усмиривших буйного водителя

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-28T12:46:15+03:00

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Накануне, 27 ноября, в интернет попала информация о том, что полицейские с применением физической силы усмирили беспокойного автолюбителя. Ранее сообщалось, что мужчина пытался скрыться от правоохранителей на машине, врезался в иномарку, а потом с отверткой в руках отбивался от стражей порядка. По предварительной информации, ранее автолюбителя лишили водительских прав.

- На сегодняшний день по факту избиения автолюбителя полицейскими возбудили и расследуют уголовное дело по статье превышение должностных полномочий. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и разобраться в причинах случившегося, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки сотрудники следственных органов дадут оценку действиям как сотрудников полиции, так и беспокойного автолюбителя. Расследование данного уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU