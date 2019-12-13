2019-12-13T07:36:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае среди рожденных 13 тысяч детей есть Ёсин, Людовиг и Емельян

Девочек назвали редкими именами вроде Иветта, Ассоль, Любава и Лукерья
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае среди рожденных 13 тысяч детей есть Ёсин, Людовиг и ЕмельянВ Хабаровском крае среди рожденных 13 тысяч детей есть Ёсин, Людовиг и ЕмельянФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по рождаемости. За 11 месяцев 2019 года в регионе зарегистрировали рождение 13 тысяч 362 детей. Из них на свет появились 204 двойни и две тройни. Отметим, что в браке родились девять тысяч 770 детей. Первый ребенок родился в пяти тысячах 322 семьях, второй – в пяти тысячах 732. Многодетными стали две тысячи 308 семей.

Как отметили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края, самое распространенные имена для мальчиков Артем, Александр и Максим. Среди редких имен Ёсин, Людовиг, Трифон, Емельян и Севостьян – это единичные случаи. Девочек чаще называют Софиями, Алисами и Полинами, реже Дарьями, Екатеринами, Аннами, Анастасиями и Мариями. Зато в этом году зарегистрировали такие редкие имена как: Иветта и Инетта, Ассоль, Лариса, Любава и Лукерья.

Напомним, семьям с детьми полагается финансовая поддержка от государства – выплаты на первого ребенка, выплаты на второго ребенка и социальная поддержка многодетных семей. За назначением пособий нужно обратиться в центры соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. Документы принимают через порталы госуслуг www.uslugi27.ru и www.gosuslugi.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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