2019-12-16T06:59:30+03:00
Общество

Собаки в Хабаровске устроили охоту на изюбря

Четвероногие друзья человека загнали парнокопытное на производственную базу
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Собаки в Хабаровске устроили охоту на изюбряСобаки в Хабаровске устроили охоту на изюбряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 5 по 19 декабря в Хабаровском крае зафиксировали три конфликтные ситуации с участием диких животных. Отметим, что с начала 2019 года в регионе случилось 188 подобных происшествий.

Как отметили в краевом министерстве природных ресурсов, 6 декабря недалеко от поселка Гатка Советско-Гаванского района гулял бурый медведь. Он деловито прошел в сторону лесного массива и больше не появлялся. Следующий житель леса появился 12 декабря. Это был амурский тигр, вышедший к людям в районе 13 километра трассы «Хабаровск-Владивосток». К счастью, во время этой встречи никто не пострадал. Тигр ушел в заповедник «Большехехцирский».

В минувшее воскресенье, 15 декабря, в Хабаровске объявился изюбрь. Парнокопытное так не вовремя попалось на глаза собакам, которые и загнали бедное животное на территорию производственной базы. Работники объекта, расположенного на улице Строительная, 30 в Индустриальном районе, сообщили об инциденте в полицию и в группу по разрешению конфликтных ситуаций с дикими животными. Прибывшие специалисты изловили зверя и доставили его в вольер краевого государственного бюджетного учреждения культуры «Зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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