Тигр в Хабаровском крае повторил трюк ослика из «Кавказской пленницы»
Около села Сосновка под Хабаровском на дорогу вышел тигр. При этом зверь явно не собирался пугать людей и к тому же невольно повторил трюк ослика из фильма «Кавказская пленница». Правда, непарнокопытное преследовало комсомолку Нину, а тигру, по всей видимости, понравилась машина.
тигр.
Очевидцы смогли снять прогулку хищника. Он шел за автомобилем по дороге, соблюдая дистанцию. При этом зверь остановился одновременно с машиной и так же последовал за ней, когда тронулась с места. Еще заметно, что полосатый попробовал ускориться, когда машина поехала быстрее.
Возможно, это тот самый тигр, который не так давно проинспектировал дорогу в районе села Переяславка. Напомним, что случайное свидание тигра и человека не всегда заканчивается только видеороликом и восторженными комментариями в соцсетях. Иногда такие встречи приводят к трагедиям.
ИСТОЧНИК KP.RU