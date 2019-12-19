Тигр в Хабаровском крае повторил трюк ослика из «Кавказской пленницы»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-19T10:07:45+03:00

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Около села Сосновка под Хабаровском на дорогу вышел тигр. При этом зверь явно не собирался пугать людей и к тому же невольно повторил трюк ослика из фильма «Кавказская пленница». Правда, непарнокопытное преследовало комсомолку Нину, а тигру, по всей видимости, понравилась машина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/750520" frameborder="0"></iframe> тигр.

Очевидцы смогли снять прогулку хищника. Он шел за автомобилем по дороге, соблюдая дистанцию. При этом зверь остановился одновременно с машиной и так же последовал за ней, когда тронулась с места. Еще заметно, что полосатый попробовал ускориться, когда машина поехала быстрее.

Возможно, это тот самый тигр, который не так давно проинспектировал дорогу в районе села Переяславка. Напомним, что случайное свидание тигра и человека не всегда заканчивается только видеороликом и восторженными комментариями в соцсетях. Иногда такие встречи приводят к трагедиям.

ИСТОЧНИК KP.RU