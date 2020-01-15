2020-01-15T07:36:14+03:00
Общество

В Хабаровском крае после аварии в котельной пострадали 25 квартир

По предварительной информации, три из них уже обследовали
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае после аварии в котельной пострадали 25 квартир ФОТО: аккаунт в соцсети Сергея ФургалаВ Хабаровском крае после аварии в котельной пострадали 25 квартир ФОТО: аккаунт в соцсети Сергея Фургала
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Сегодня, 15 января, в поселке Новый Ургал 25 квартир пострадали из-за аварии в котельной. По предварительной информации, в жилых помещениях лопнули батареи. Комиссия уже проводит обследование. На данный момент установлен серьезный ущерб по трем квартирам. Еще больше 10 квартир только собираются осмотреть.

- Пострадавшее жилье отремонтируют. Котельная продолжает работать, сейчас запущены два резервных котла. Один из них находится в ремонте, еще один, видимо, придется покупать, но это наименьшая из проблем, - прокомментировал в своем аккаунте в одной из социальных сетей глава региона Серей Фургал.

Напомним, вечером 13 января авария случилась на ТЭЦ-1 в Хабаровске. Без горячей воды и отопления остались жильцы больше одной тысячи 700 домов. Последствия аварии устранили в течение дня 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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