Дачникам-подтопленцам в Хабаровском крае поступят первые выплаты

23 Янв. 2020 2020-01-23T07:08:40+03:00

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В Хабаровском крае на следующей неделе произведут первые выплаты владельцам дачных участков, подтопленных во время наводнения в 2019 году. Между тем в регионе продолжают собирать заявления от пострадавших землевладельцев. Чтобы оформить финансовую помощь, нужно обратиться в органы социальной защиты или к сотрудникам многофункциональных центров. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.

- На сегодняшний день уже отработали около 300 пакетов документов. Специалисты консультируют жителей, помогают оформить заявления. Убедительная просьба к владельцам дач и садовых участков, пожалуйста, не затягивайте с подачей документов. Последний день приема заявок – 31 марта 2020 года, - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Напомним, выплаты не полагаются людям, чье право на земельные участки было утрачено в момент подачи заявления, а также те, кто получил право собственности после даты объявления регионального режима ЧС, то есть после 29 июля 2019 года. Не смогут получить деньги дачники или садоводы, зарегистрированные в качестве ЛПХ и ведущие соответствующий вид деятельности на пострадавшем земельном участке. Личным подсобным хозяйствам матпомощь выплачивают в соответствии с отдельным распоряжением.

ИСТОЧНИК KP.RU