2020-01-27T11:24:06+03:00
Общество

Хурба снова «в деле»: Росавиация дала добро на пассажирские рейсы в аэропорту в Комсомольске

Рейсы будут выполнять по расписанию, начиная с 4 февраля
Александр ШТААЛЬ
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Хурба снова «в деле»: Росавиация дала добро на пассажирские рейсы аэропорту в КомсомольскеХурба снова «в деле»: Росавиация дала добро на пассажирские рейсы аэропорту в КомсомольскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Росавиация выдала разрешение на выполнение пассажирских рейсов аэропорту Комсомольска-на-Амуре. Об этом стало известно сегодня, 27 января. Напомним, на прошлой неделе, 23 января, предприятию запретили принимать самолеты из-за нарушений в организации безопасности полетов. Однако в самой организации заверили, что приложат все усилия, чтобы возобновить работу уже на этой неделе, и слово свое сдержали.

- На сегодняшний день известно, что авиакомпания «Аврора» 28 января возобновляет полеты по маршруту Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре. Рейсы будут выполнять по расписанию три раза в неделю - по вторникам, четвергам и пятницам, начиная с 4 февраля, - сообщили в авиакомпании.

Напомним, в аэропорту было не все ладно с пожарной защитой и поисково-спасательным обеспечением полетов – квалификацию сотрудников Росавиация сочла недостаточной. Замечания эти возникли давно, и аэропорт пытался решить вопрос, также минтранс со своей стороны настоятельно рекомендовал устранить нарушения. Этого не было сделано, поэтому в целях безопасности в Росавиации потребовали приостановить деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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