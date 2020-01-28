В Хабаровск экстренно доставят туристов из Китая

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:39:03+03:00

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В Хабаровск утром 29 января прилетит рейс с туристами, которых срочно вывозят с Хайнаня. Это необходимая мера в связи с неблагополучной обстановкой в стране. Напомним, В КНР стремительно распространяется коронавирус. По данным на 28 января 2020 года, в 30 регионах страны зарегистрировано четыре тысячи 515 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, первыми путешественников встретят врачи и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Основная задача специалистов – обследование прилетевших. Если у кого-нибудь выявят симптомы заболевания, то немедленно доставят этого человека в больницу.

Напомним, жителей края убедительно просят отказаться от поездок в Китай до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Кроме того, жителям края настоятельно рекомендуют при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации. Среди симптомов респираторной инфекции повышенная температура тела, сухой кашель, сдавленность в груди, одышка. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU