Заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Тен покинула свой пост

5 Февр. 2020 2020-02-05T03:24:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело, возбужденное в начале сентября в отношении заместителя мэра по социальным вопросам рассматривается в закрытом режиме. Чиновницу, обвиняемую в злоупотреблении служебным положением отстранили от работы в начале октября. Однако, с должности не снимали.

- Ольга Яковлевна написала заявление на увольнение по собственному желанию с 3 февраля, - рассказал начальник пресс-службы городской администрации Руслан Соколов. - Она уходит на заслуженный отдых.

Между тем, 27 января по ходатайству защиты дело Ольги Тен вернулось из суда в прокуратуру с формулировкой «для устранения недочетов». Напомним, уголовное дело в отношении Ольги Тен возбуждено по части 1 статьи 258 УК РФ «Злоупотребление служебными полномочиями». Ей может грозить штраф до трехсот тысяч рублей, лишение свободы на срок до 4 лет и запрет занимать государственные должности. Рискнем предположить, что именно это больше всего пугает чиновницу. С 2017 года она распоряжалась хабаровским образованием. За это время город потрясли два коррупционных скандала - в 2014 году заместитель Ольги Тен - Ирина Гарцева была поймана на торговле местами в детских садах. А в 2018 прокуратура разбиралась с фактами незаконных отчислений детей из дошкольных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU