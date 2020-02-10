2020-02-10T05:34:56+03:00
Общество

В Хабаровском крае ожидается резкое потепление

Повышение температуры воздуха будет ощущаться уже завтра, 11 февраля
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае ожидается резкое потеплениеВ Хабаровском крае ожидается резкое потеплениеФото: Алексей ФОКИН
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В Хабаровском крае прогнозируют резкое потепление. Повышение температуры воздуха будет ощущаться уже завтра, 11 февраля. По оценкам синоптиков, воздушные массы принесет циклон, который приближается со стороны Китая. Они разрушат арктический фронт, из-за которого всю предыдущую неделю стояли морозы.

- Дневные температуры на юге и в центре края могут достигать 0 градусов, а ночные будут варьироваться в пределах -7-12 градусов. В Хабаровске может пройти небольшой снег. Тепло продержится до субботы, а потом начнется обычная февральская зима. Температурный фон на этой неделе превысит обычные значения на 10 градусов, - прокомментировали специалисты Дальневосточного УГМС.

Резкое потепление чревато образованием гололеда, поэтому водителям настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными на дорогах. Охотников, рыбаков и туристов предупреждают, что пересекать водоемы можно только в местах официальных переправ, где лед безопасен. В случае экстренных ситуаций, пожалуйста, звоните по номеру вызова оперативных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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