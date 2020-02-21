2020-02-21T10:58:22+03:00
Политика

Очередной чиновник хабаровской мэрии отправился на заслуженный отдых

В городской администрации проводили в отставку Сергея Чернышова
Евгения МОЛОТОВА
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Очередной чиновник покинул стены хабаровской мэрииОчередной чиновник покинул стены хабаровской мэрииФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Аппарат градоначальника последнее время лихорадит от изменений. Не успели утихнуть страсти после ухода Сергея Суковатого, как на очереди оказалась Ольга Тен, а после нее Вячеслав Безлипкин. И вот теперь, третья смена - свой пост покинул заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. Его отставку официально подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- По собственному желанию ушел в отставку первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Александрович Чернышов, - отметили в хабаровской мэрии. - В городской администрации он проработал 22 года. На посту первого заместителя мэра Хабаровска Сергей Александрович был около восьми лет.

Должность ушедшего на заслуженный отдых чиновника временно будет замещать начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда Анатолий Климочкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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