Чем запомнился хабаровчанам Сергей Суковатый?

Пока владелец «Пяти звезд» Юрий Васильев обживается в СИЗО, его предполагаемый «подельник» Сергей Суковатый остается на свободе. Вместе с тем, было бы несправедливо совсем оставлять без внимания эту примечательную, и даже в чем-то знаковую для краевой столицы фигуру.

Хабаровчане могут помнить Сергея Николаевича как бывшего начальника управления транспорта городского муниципалитета. Эту должность он занимал официально с 1 ноября 2016 года. С 2013 года замещал начальника управления транспорта. И именно этого прекрасного человека горожане и гости города должны благодарить и за реформу городского транспорта, в ходе которой массово банкротились муниципальные перевозчики, и за нашумевшее «сокращение дублирующих маршрутов», и за отпущенные на вольные хлеба цены на проезд в общественном транспорте краевой столицы. Для Хабаровска времен Александра Соколова Сергей Суковатый - одна из фундаментальных фигур, наряду с Олегом Гроо и Ольгой Тен. Новый мэр, Сергей Кравчук, несмотря на общую лояльность к партии предшественника, с Сергеем Суковатым общего языка найти не смог.

29 мая 2019 года Сергей Суковатый получил выговор за самовольную корректировку маршрутной сети возле аэропорта. После того, как там установили шлагбаумы, очередь из автомобилей стала мешать движению автобусов, а в администрацию начали поступать жалобы. Тогда Суковатый и издал приказ о временном изменении схемы движения вокруг аэропорта и переносе остановки общественного транспорта. В общем, посвоевольничал.

- Не может принять какое-либо решение, в том числе об изменении схемы движения транспорта, лицо, которое не уполномочено на принятие подобных решений, - прокомментировала ту ситуацию заместитель начальника юридического управления администрации Хабаровска Елена Кузнецова. - Все должно быть сделано в рамках действующего законодательства. Наказание последовало за ненадлежащую, не в соответствии с законодательством РФ, организацию транспортного обслуживания населения.

Обиженный чиновник отправился обелять свое имя в суд. Но и там ему отказали. Выговор остался в силе. А дни Сергея Суковатого на посту главы управления транспорта оказались сочтены. В июле он потерял свое место в связи с реорганизацией ведомства. В новой структуре места ему не нашлось. Сейчас местонахождение его неизвестно.