«Лесное дело» приближается к развязке: бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края будут судить

23 Февр. 2020 2020-02-23T07:09:20+03:00

Василию Шихалеву грозит десять лет тюрьмы, за злоупотребление служебными полномочиями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Василию Шихалеву грозит десять лет тюрьмы, за злоупотребление служебными полномочиями

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Накануне заместитель генерального прокурора Российской Федерации Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего зампреда краевого правительства Василия Шихалева, обвиняемого в злоупотреблениях при реализации приоритетных инвестпроектов. По версии следствия, Василий Шихалев необоснованно предоставлял преференции и льготы по уплате арендных платежей компании «Азия лес», принадлежащей его приятелю Александру Пудовкину. В результате федеральный бюджет недополучил 77 миллионов рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Хабаровска.

- Уголовное дело возбуждено по материалам проверки управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. По версии следствия, чиновник обеспечил незаконное предоставление деревообрабатывающему предприятию своего знакомого преференций по уплате арендных платежей за пользование лесными участками, существенно занизив их размер, - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России.

Василию Шихалёву инкриминируют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Она предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU