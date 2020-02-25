25 Февр. 2020 2020-02-25T10:13:31+03:00

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Суд Хабаровского края оставил бывшего главу Минпромторга России в СИЗО до 18 марта. Напомним, Владимир Потапкин - фигурант дела о махинациях в лесной отрасли, связанных с компанией «Азия лес». Адвокат экс-чиновника подал апелляцию на постановление районного суда Хабаровска, но она осталась без удовлетворения. Об этом редакции «КП»-Хабаровск» сообщил информированный источник.

Ранее сообщалось, что с 2016 по 2019 годы бывший директор Департамента Минпромторга России получил от руководителя ООО «Азия Лес» через счета организации и через посредника взятку в объеме более 78 миллионов рублей. За эти деньги он всего лишь не должен был препятствовать в получении Обществом субсидий по линии Мипропромторга России.

Также ранее сообщалось об уголовном преследовании бывшего зампреда краевого правительства Василия Шихалева. Его обвиняют в злоупотреблениях при реализации приоритетных инвестпроектов. По версии следствия, фигурант необоснованно предоставлял преференции и льготы по уплате арендных платежей компании «Азия лес», принадлежащей его приятелю Александру Пудовкину. В результате федеральный бюджет недополучил 77 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU