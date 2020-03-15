Очередные автолюбители-экстремалы провалились под лед у Хабаровска

15 Март 2020 2020-03-15T08:50:40+03:00

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В Хабаровске субботний вечер 14 марта чуть было не закончился трагедией для трех людей. Они выехали на машине на лед в районе улицы Павла Леонтьевича Морозова (лодочная станция №6). Конечная цель их поездки пока не известна, но это теперь уже и не важно, потому что по пути их машина «Нева» провалилась под лед.

- В автомобиле находились три человека. Самостоятельно смогли выбраться двое из них, одному тяжело было покинуть салон без посторонней помощи. Когда сигнал о помощи поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях, на место отправились спасатели. К их прибытию застрявшего мужчину сумели деблокировать очевидцы. Работники «скорой помощи» доставили его в одну из городских больниц, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по хабаровскому краю.

Напомним, ранее сообщалось о двух происшествия на льду. Сначала у Воронежа-3, не удержавшись на тонком льду, ушли два автомобиля. В первом находились двое рыбаков, из второго люди успели выскочить. Перед 8 Марта в восьми километрах от поселка Виноградовка в Хабаровском районе провалился УАЗ.

Жителей края убедительно просят не рисковать своими жизнями и не выезжать на лед. Он уже не такой прочный и может треснуть не то что под весом машин, а под весом людей.

ИСТОЧНИК KP.RU