2020-03-29T08:55:24+03:00
Общество

Почти пять тысяч человек обследовали в Хабаровском крае на коронавирус

Такой результат озвучили по работе с 1 марта
Александр ШТААЛЬ
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Почти пять тысяч человек обследовали в Хабаровском крае на коронавирусПочти пять тысяч человек обследовали в Хабаровском крае на коронавирусФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Хабаровском крае продолжают принимать меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, с начала 2020 года во всех пунктах пропуска через государственную границу России в Хабаровском крае проводят санитарно-карантинный контроль в отношении 296 международных авиарейсов. По данным на 27 марта, в регионе досмотрели с использованием двойного тепловизионного контроля 45 тысяч 363 человека.

- С 1 марта, все граждане, прибывающие из стран, где зарегистрировали случаи заражения новой коронавирусной инфекцией, и лица, имевшие контакт с заболевшими, проходят лабораторное обследование. В целом в Хабаровском крае обследовали более 4,8 тысяч человек, провели в лабораториях порядка восьми тысяч исследований, - рассказали в региональном Роспотребнадзора.

По данным на 28 марта, в Хабаровском крае официально подтверждено заболевание у пяти граждан. Местное население убедительно просят соблюдать меры безопасности, ка кминимум, чаще мыть руки, находиться дома, делать в помещениях влажную уборку.

Всех приезжающих убедительно просят обращаться на «горячую линию» Министерства здравоохранения Хабаровского края по круглосуточному телефону: (4212) 402-201 (добавочный 1) или непосредственно в медицинскую организацию по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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