В полиции опровергли фейк о смерти жителя ЕАО от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T13:17:05+03:00

Также правоохранители нашли тех, кто распространял ложную информацию

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В Еврейской автономии родился очередной фейк о коронавирусе. Человеческая фантазия с легкостью выдала в «эфир» соцсетей информацию о первом погибшем от коронавируса жителе области. Автор этой идеи также уверял, что в одном из отделений областной больницы находится пациент, у которого подтвержден COVID-19.

- Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день уже установили личность автора публикаций. По данным фактам полицейские проводят проверку, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Жителям области напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Местному населению настоятельно рекомендуют при поиске информации пользоваться официальными источниками, например, сайтами Стопкоронавирус.рф, правительства края, администрации Биробиджана и другими.

ИСТОЧНИК KP.RU