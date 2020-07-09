Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявят обвинение

9 Июль 2020 2020-07-09T10:04:47+03:00

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста

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Главу региона Сергея Фургала подозревают в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. В отношении губернатора возбудили уголовное дело. Как отметили в пресс-службе Следственного комитета РФ это был результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет. По предварительной информации, инциденты имели место быть в 2004-2005 годах. Убийства граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, происходили в Хабаровском крае и Амурской области.

В ближайшее время в Москве с Сергеем Фургалом проведут следственные действия, предъявят обвинение. Кроме того, следствие намерено ходатайствать в суде об аресте губернатора.

Напомним, по делу кроме Фургала ранее задержали и арестовали четырех фигурантов. Им уже предъявили обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений. Сергея Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU