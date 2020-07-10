2020-07-10T03:55:17+03:00
Происшествия

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение

Главу региона уже допросили в качестве обвиняемого
Александр ШТААЛЬ
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Губернатору Хабаровского края Сергея Фургала предъявили обвинениеГубернатору Хабаровского края Сергея Фургала предъявили обвинениеФото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Ему инкриминируют покушение на убийство и организацию убийств.

Следствие полагает, что губернатор причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. По предварительным данным, происшествия происходили в Хабаровском крае и Амурской области. Главу региона уже допросили в качестве обвиняемого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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