Главе Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирет меру пресечения
Главе Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирает меру пресечения. Ранее сообщалось о намерении следствия ходатайствовать об аресте губернатора.
Сергею Фургалу уже предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. Инциденты происходили в Хабаровском крае и Амурской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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