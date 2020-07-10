2020-07-10T11:19:18+03:00
Общество

Главе Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирет меру пресечения

Ранее сообщалось о намерении следствия ходатайствовать об аресте
Александр ШТААЛЬ
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Главе Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирает меру пресеченияГлаве Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирает меру пресеченияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главе Хабаровского края Сергею Фургалу суд избирает меру пресечения. Ранее сообщалось о намерении следствия ходатайствовать об аресте губернатора.

Сергею Фургалу уже предъявили обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, глава региона причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. Инциденты происходили в Хабаровском крае и Амурской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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