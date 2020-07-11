Сотни хабаровчан вышли на стихийный митинг в поддержку Сергея Фургала

11 Июль 2020 2020-07-11T05:48:02+03:00

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Еще до полудня в субботу 11 июля сотни жителей краевой столицы собрались вокруг перекрытой из-за санитарной обработки площади имени Ленина. Среди толпы можно зметить несколько самодельных плакатов, но в основном, люди пришли с пустыми руками, но с желанием выразить свое отношение к аресту губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Митингующих звуковыми сигналами поддерживают водители проезжающих автомобилей. В половине первого стихийная колонна направилась по улице Муравьева-Амурского к Комсомольской площади.

В социальных сетях набирает силу движение в поддержку главы региона. Созданную петицию уже подписало больше 38000 человек.

Напомним, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан утром 9 июля возле своего дома и в тот же день этапирован в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушения на убийство в 2004 - 2005 годах. Вечером 10 июля Басманным судом Москвы вынесено постановление о заключение Сергея Фургала под стражу в Лефортово. Защита будет оспаривать решение судьи. Сам Сергей Фургал своей вины не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU