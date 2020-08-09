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Спасатели МЧС продолжают поиск пропавшей в Хабаровском крае яхты «Барыня»

Вертолет спасательной авиации облетел площадь более 300 квадратных километров акватории Татарского пролива
Евгения МолотоваЕвгенияМолотова
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Вертолет спасательной авиации облетел площадь более 300 квадратных километров акватории Татарского пролива

Вертолет спасательной авиации облетел площадь более 300 квадратных километров акватории Татарского пролива

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Накануне вечером в Хабаровск вернулся вертолет авиационно-спасательного отряда, вылетавший на поиски пропавшего 31 июля 2020 года в Советско-Гаванском районе частного прогулочного судна, на борту которого, предположительно, находятся три человека.

- Спасатели осмотрели с воздуха более трехсот квадратных метров водной поверхности и шестьдесят квадратных метров прибрежной полосы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Никаких следов пропавшего плавсредства до настоящего времени не обнаружено.

Напомним, прогулочная яхта «Барыня», совершавшая рейс по маршруту Нельма – Советская Гавань, пропала более недели назад в акватории Татарского пролива. Об этом сообщила супруга владельца яхты. Вместе с ним в море вышло еще два человека. Судно должно было прибыть в райцентр еще утром 31 июля, однако, так и не пришло, и связи с ним до сих пор нет. Из-за сильного шторма поиски с помощью воздушных средств до последнего времени были невозможны.

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