В Хабаровском крае заработали кафе и рестораны

Рестораны и кафе возобновили работу после четырехмесячного перерыва Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия по снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 9 августа в Хабаровске и крае официально возобновили свою деятельность заведения общественного питания. Персонал кафе и ресторанов обязан соблюдать жесткие правила дезинфекции помещений. По словам главного санитарного врача региона Татьяны Зайцевой, говорить о полном снятии ограничений пока преждевременно, однако, с соблюдением строгих ограничений возобновление работы заведений общественного питания вполне безопасно.

- Решение было принято на заседании штаба по недопущению распространения коронавируса, - отметили в краевом правительстве. – С 9 августа после тщательных проверок в Хабаровском крае заработают рестораны и кафе. Проверять условия выполнения в них санитарного режима будут специальные комиссии под руководством Роспотребнадзора.

На первом этапе загрузка точек общепита, как и в ситуации с детскими лагерями, не превысит 50 процентов. В процессе работы общепита будут организованы регулярные проверки и, в случае нарушений, рестораторов ждут штрафы вплоть до закрытия по решению суда.