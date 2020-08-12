«Он держится»: сестра экс-губернатора Хабаровского края сообщила свежие новости ФОТО: аккаунт в Instagram партии ЛДПР в Хабаровском крае

Сестра экс-губернатора Сергея Фургала, бывшего главы Хабаровского края, рассказала свежие новости и поблагодарила всех, кто пожертвовал деньги на адвоката. Она рассказала, что деньги поступали от самых разных людей и в разном количестве - от 50 до 500 тысяч рублей.

- По словам адвокатов, чувствует он себя хорошо. Настроение неплохое. О том, что делается в Хабаровске, он знает. Он держится и будет держаться. Он передал громадное спасибо всем жителям, - сообщила Галина Ивановна.

Напомним, ранее семья Серея Фургала объявила сбор средств на оплату услуг адвоката. На сегодняшний день все счета и имущество арестованы, родственники испытывают финансовые трудности. Ранее сообщалось, что адвокат уже встретился с Сергеем Фургалом. Об этом сообщили члены ОНК Москвы. Они также сообщили, что бывший глава региона так и не получил ни одного письма, ни одной телеграммы.

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