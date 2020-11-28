В прокуратуре Хабаровского края подсчитали ущерб от чиновников-коррупционеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убытки от действий недобросовестных чиновников подсчитали в ходе открытого форума прокуратуры Хабаровского края. Цифры впечатляют: более 90 дел довели до суда надзорные органы региона, а ущерб от действий руководителей, имеющих в своем составе элементы коррупции, превысил 143 миллиона рублей, только с начала 2020 года.

По словам правоохранителей нарушения выявляются в самых разных отраслях – од дорожного хозяйства, до лесного, а сам процесс получения взяток мутировал. Теперь для того чтобы «решить вопросик» зачастую предлагают не денежные средства, а предметы либо услуги. Так, например, в получении взятки подозревается Сергей Суковатый бывший начальник управления транспорта. По версии следствия, он продал принадлежащий ему автомобиль по цене, заведомо завышенной хабаровскому предпринимателю Юрию Васильеву.

По итогам форума руководителям на местах рекомендовано упростить механизм предоставления бытовых услуг, чтобы не возникало ситуации для предложения взятки.