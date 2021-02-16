Снежный циклон в ЕАО 16 февраля 2021 года: обстановка в районах Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По сообщению ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, в регион пришел снежный циклон 16 февраля 2021 года. В связи с ухудшением погодных условий мэрия Биробиджана предупредила жителей о возможных опасностях, в том числе о гололедице на дорогах и тротуарах, об усилении ветра и метели.

- В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, не стойте рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами, держитесь подальше от карнизов домов, не стойте возле непрочных навесов, - сказал Александр Головатый, мэр Биробиджана.

В Биробиджане сегодня, 16 февраля, облачно, небольшой снег, местами снег, метель, ветер северный, северо-западный 8-13 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду. Температура днем от -7 до -9 градусов.

В Биробиджанском и Смидовичском районах обстановка такая же, как в областной столице.

В Ленинском районе днем снег, метель, температура от -6 до -8 градусов, порывы ветра до 17 метров в секунду. В Октябрьском районе днем снег и метель, температура от -5 до -7 градусов, порывы ветра до 17 метров в секунду. В Облученском районе также метель, температура от -8 до -10 градусов.

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