Женщину будут судить за ложный донос о краже в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае суд будет рассматривать дело, возбужденное в отношении жительницы Николаевска-на-Амуре, которая донесла ложную информацию в правоохранительные органы.

- Женщина позвонила в полицию и сообщила о том, что у нее из квартиры украли вещи, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В действительности никакой кражи не было, донос совершен из-за ссоры.

Осенью жительница Николаевского района заявила о краже, сообщив, что неизвестные люди вечером украли из ее дома имущество на 12 тысяч рублей. В результате проверки сотрудники ОМВД России по Николаевскому району выяснили, что имущество женщины ни кем не похищалось. Женщина употребляла вместе со знакомыми алкоголь, во время пиршества она поссорилась со своими гостями и решила им отомстить, заявив в полицию о том, что у нее украли вещи.

Женщине вменяют нарушение закона по статье «Заведомо ложный донос». Обвинительное заключение направлено в суд. Теперь фигурантке грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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