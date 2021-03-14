Коронавирус диагностировали еще 54 жителям Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обстановка с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае остается стабильной. Ежесуточная заболеваемость колеблется на отметке в 50 человек. За минувший день, 13 марта выписали по выздоровлению еще 70 человек. Однако, есть и летальные исходы - еще двое жителей региона скончались от ковида.

- В Хабаровском крае с тяжелом состоянии находятся 21 человек, на аппаратах ИВЛ держат троих, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Всего в регионе развернуты 833 ковидные койки, из них свободны сейчас 264 штуки.

В Хабаровске за сутки заболели 37 человек. В Комсомольске - пять, в Хабаровском районе - четыре. В Совгаванском и Бикинском районах выявили за сутки по одному новому заболевшему. В Охотском районе диагноз поставили троим людям, в Вяземском - шестерым, а в районе имени Лазо - двоим.

В регионе продолжается прививочная кампания. Вакцину получили уже более 35 тысяч человек. Поставить прививку можно в поликлиниках города, в Уголках здоровья. В Хабаровске открылся еще один пункт вакцинации, он расположен в больнице №16, на Ленина, 21.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще один пункт вакцинации от коронавируса открылся в Хабаровске

Поставить прививку можно в отделении поликлиники №16 на улице Ленина, 21 (подробнее)

Где поставить прививку в Хабаровске: все пункты вакцинации

Рассказываем, где поставить прививку в Хабаровске (подробнее)