В Хабаровском районе снова случился пожар: госпитализирован один человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском районе произошел очередной пожар в жилом многоквартирном доме. Как сообщают спасатели, происшествие случилось 28 марта вечером. На пульт пожарным поступил вызов, сообщалось, что в поселке Корфовском по улице Таежная, 10 А из окон дома идет дым.

- Пожарные, прибыв на место происшествия, обнаружили действительно сильное задымление. Из дома сами эвакуировались 30 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные быстро потушили пожар, охвативший два квадратных метра. Горели, как оказалось, личные вещи хозяев квартиры. В результате в пожаре пострадал один человек. Его увезли в медицинское учреждение.

В общей сложности в тушении участвовали десять спасателей и три единицы техники. Причину возгорания будут устанавливать специалисты - сотрудники Госпожнадзора.

Напомним, в минувшую пятницу пожар случился в жилом доме Хабаровска на улице Советской. Пожарные призывают не пренебрегать мерами пожарной безопасности, не оставлять включенными электроприборы, не курить в квартире.

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