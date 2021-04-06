Коронавирусом заболели 48 человек в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По последним данным краевого минздрава, по состоянию на утро 6 апреля в регионе поставили диагноз COVID-19 еще 48 людям. По выздоровлению выписали 55 человек за прошлый день. В крае в тяжелом состоянии находятся восемь пациентов, трое из них под аппаратами ИВЛ.

К несчастью, еще два жителя края умерли от коронавируса.

- Нарастающим итогом в регионе коронавирус диагностировали за весь год 50863 людям. Из них вылечились 48502. Еще 2005 человек сейчас лечатся, - рассказали в краевом минздраве. - За все время пандемии от вируса умерли 356 человек.

За минувший день в краевой столице отмечен 31 заболевший, в Комсомольске - 10. В Хабаровском районе еще один человек с этим диагнозом, а в Ванинском, Амурском и районе имени Лазо - еще по двое заболевших.

В Хабаровском крае продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Вчера, 5 апреля, автопоезд «Здоровье» поехал в Вяземский район и начал прием пациентов. Там же можно поставить прививку от коронавируса.

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