Итоги дня с «КП»-Хабаровск»: школы эвакуировали, водитель получит уголовку, а количество лесных пожаров растет

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды» – Хабаровск». Фото: Комсомольская правда

(Не)учат в школе

Неделя у хабаровских школьников началась неоднозначно. Сегодня утром в 70 школ краевой столицы поступили письма с сообщениями о минировании. Детей, как полагается, эвакуировали, а затем нкоторых отправили по домам. В это время спецслужбы приступили к проверочным мероприятиям.

Подобная ситуация уже происходила 12 марта. Тогда «заминировали» два здания школы «Открытие». Для Хабаровска ситуация с «минированием» - это больное место. В 2019 году и начале 2020-го в краевой столице и Городе Юности был настоящий «бум» липовых «минирований». Тогда информационные «террористы» одолевали не только школы, но и торговые центры, а также крупные магазины.

Доигрался

В краевой столице мужчина получит реальный срок за вождение без прав в неадекватном состоянии. Горе-нарушитель не в первый раз выступает против закона. За проступок ему грозило десять суток административного ареста. Но не тут-то было! В этот раз в дело вмешался прокурор.

- Данный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - На момент совершения им нового правонарушения судимость за указанное преступление не была погашена.

Горит и воняет

Количество пожаров в Хабаровском крае растет. В регионе уже случилось 26 лесных пожаров, пять из них тушат до сих пор. И хотя принесенный из Амурской области циклон немного остудил пыл хабаровской земли, огонь уже прошел территорию почти в 2,9 тысячи гектаров.

Сейчас под угрозой пожаров в крае находятся 183 населенных пункта, 291 садовое некоммерческое товарищество и семь детских лагерей. Традиционно гореть сильнее всех будут Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Верхнебуреинский районы и хребет Сихотэ-Алиня, на котором располагается и другой, не менее «воспламеняемый» регион - Приморье.

Напоминаем, что всем поджигателям грозят штрафы.

Масочку наденьте, пожалуйста

Масочный режим не отменен, а пандемия новой коронавирусной инфекции до сих пор продолжается. Об этом напоминает Роспотребнадзор по Хабаровскому краю. За отказ надеть маску в магазине или общественном транспорте горожане могут получить штраф и им будет отказано в обслуживании.

- Люди, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - сообщили в Роспотребнадзоре по Хабаровскому краю.