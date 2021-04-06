Очередной циклон надвигается на Хабаровский край Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об очередном надвигающемся циклоне сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на информацию синоптиков. Ожидается, что сильно ухудшатся погодные условия на большей части территории Хабаровского края. В регионе 7 и 8 апреля будут идти снег и мокрый снег. Ветер усилится. В южных районах края ветер будет до 18 метров в секунду.

- Особенно сильно циклон проявится на территории Тугуро-Чумиканского района. Здесь возможны сильные осадки и ветер на побережье до 22 метров в секунду, - сообщали в МЧС.

Как предупреждают сотрудники МЧС, из-за ухудшения погоды возможны перебои в подаче электроэнергии. Возможны также аварии, в том числе перехлест проводов и их обрывы. Не исключены и аварии на объектах ЖКХ.

Жителей региона предупреждают об опасности обрушения слабо укрепленных рекламных конструкций, как это было в минувшие выходные в краевом центре, когда рекламный щит обрушился на автомобиль, в котором находился человек. Населению следует избегать приближения к таким установкам во время сильного ветра.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.