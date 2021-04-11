Почти 50 палов потушили в Хабаровском крае за 10 апреля

Почти половина аномалий - неконтролируемые палы Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае каждый день становится больше термических аномалий. За минувшие сутки (10 апреля) их зафиксировано 48. Почти половина аномалий - неконтролируемые палы.

За прошедшие сутки пожарные 48 раз тушили полыхающую сухую траву и горящий мусор в Хабаровске, Комсомольске, Амурске и его ближайшем пригороде. В основном палы случаются на пустырях, вдоль дорог, рядом с гаражами и автостоянками. Основная причина пожаров - неосторожное обращение с огнем. Люди бросают окурки, готовят шашлыки, не позаботившись о мерах безопасности, намерено поджигают траву.

- Нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня наказывается штрафом, для граждан – до 5000 рублей. Во время действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается, - добавили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Поджигателям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Если введен особый противопожарный режим, то санкция удваивается. Для частных лиц штраф составляет от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, для организаций - от 200 до 400 тысяч рублей.

Пал травы, приведший к уничтожению леса, квалифицируется уже как преступление по статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений», которая по части первой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200 до 400 тысяч рублей, а по части третьей -