Пожар на складе в Биробиджане: работы по тушению продолжаются Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В столице ЕАО пожарные продолжают борьбу с огнем на складе пиломатериалов. На данное время, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Еврейской Автономной области, спасатели занимаются проливкой территории. Ситуация осложняется тем, что в этом районе нет водных объектов, а на складе очень много отходов пиломатериалов, опилок, и все это складировано в кучи и тлеет.

- Сейчас на месте пожара работает десять человек, две пожарные машины и один экскаватор. Сотрудники МЧС будут работать здесь до тех пор, пока не добьются полной ликвидации возгорания, - отметили в МЧС.

Напомним, вчера, в 16:45 пожарные получили сигнал о новом возгорании на складе по улице Индустриальной в Биробиджане. Пожару присвоена вторая степень сложности. Этот склад горит уже второй раз за месяц, ранее, 11 и 12 апреля, пожарные боролись с огнем здесь же больше 17 часов.

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