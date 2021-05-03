Все лесные пожары потушены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае потушены все лесные пожары. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Как сообщает краевой комитет лесного хозяйства, на сегодняшний день ситуация с лесными пожарами стабилизировалась. Последние два очага ликвидировали в районе им. Лазо. Площадь возгорания составили 82 га.

- Один пожар действовал в трех километрах северо-восточнее села Васильевка, второй - в восьми километрах от поселка Победа. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем населения. Благодаря слаженной работе сотрудников лесной охраны возгорания удалось своевременно локализовать, а затем и ликвидировать. Сейчас пожаров в регионе нет, - сообщили в краевом комитете лесного хозяйства.

Несмотря на то, что действующих лесных пожаров в регионе нет, риск появления новых возгораний высок. Сейчас противопожарный режим введен в 11 районах края. Кроме того, вновь установилась солнечная погода.

- В леса сейчас запрещено даже заезжать на автомобилях, тем более разводить костры. Для предупреждения нарушений правил пожарной безопасности с середины апреля начались профилактические рейды. Совместно с правоохранительными органами государственные лесные инспекторы патрулируют районы, следят за порядком. В майские праздники патрули были усилены сотрудниками администраций районов, - отметили в комитете.

В том числе инспекторы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю посетили дачные участки на левом берегу Амура. Навигация стартовала 1 мая. В прошлом году из-за подтопления участков дачники не успели убрать территорию от мусора, поэтому занимаются этим сейчас. Специалисты напомнили, что на территории острова запрещено использование открытого огня и проведение любых огневых работ. За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы, которые исчисляются до 7 тыс. рублей для физлиц, а для юрлиц доходят до 500 тыс. рублей.

В случае обнаружения возгораний сообщать на единый номер «прямой линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00 (круглосуточно, бесплатно). Передать тревожную информацию также можно с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

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