Около сотни хабаровчан привились от коронавируса у храмов на Пасху Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Вчера, 2 мая, в Хабаровске в честь праздника Пасхи минздрав края организовал мобильные пункты вакцинации от коронавируса. Передвижные станции вакцинации были организованы как в центральной части города, так и в отдаленных районах.

Так, наибольшее количество человек – 38, привилось на площади Славы, у Спасо-Преображенского кафедрального собора. Чуть менее популярным оказалась точка возле Храма покрова пресвятой Богородицы в микрорайоне Пятая площадка. Там вакцинировалось 18 человек. На удивление самой не ходовой точкой стала Комсомольская площадь. Туда привиться от коронавируса пришло пятеро человек.

Кроме того, в честь праздника всех привившихся угостили выпечкой. Ранее, 29 и 30 апреля, в Хабаровском крае проводилась акция, в рамках которой привившимся старше 60 лет вручили по десятку яиц.

На сегодняшний день в регионе от коронавируса привилось 82,3 тысячи человек. По последним данным в Хабаровском крае в запасах еще осталось 70 тысяч доз вакцины.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.