Набережную починили после разрушительного ледохода в Хабаровске Фото: Петр МОЛОТОВ

Сегодня, 5 мая, набережную им. Невельского полностью открыли после небывалого ранее ледохода в Хабаровске. Страшный инцидент произошел 22 апреля. В этот день ледоход на Амуре показал свой характер. Громадные глыбы льда снесли 12 метров защитных ограждений. Лед вывалился на тротуары набережной, когда по ней гуляли местные жители. Как отметили специалисты, такое поведение для Амура в Хабаровске является исключительным, и было связано с высоким уровнем воды.

- Всего ледяные глыбы разрушили четыре пролета и опоры, протяженностью 12 метров. В преддверии Дня Победы набережная приведена в порядок, - подчеркнули в министерстве культуры Хабаровского края.

Напомним, огромные глыбы выбрались на сушу 22 апреля и добрались до самого верха основной набережной краевой столицы, а это более 80 сантиметров.

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