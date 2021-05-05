Виновником конфликтов с дикими животными в Хабаровском крае назван человек Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как сообщает краевое правительство, большая часть эпизодов произошла с амурскими тиграми и всего три с косулями. В основном нападкам диких кошек подвергались домашние животные. Был и один случай нападения на человека. За 2021 год под колесами автомобиля погиб один тигр. С косулями ситуация обстоит грустнее - все три животных погибли в результате ДТП.

- Наша главная задача состоит в минимизации конфликтов. Животные и люди не должны страдать. Для этого в регионе работает специальная оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными, - рассказал Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края.

Кроме того, в этом году Росприроднадзор выписал три разрешения на отлов конфликтных тигров. В Ванинском районе агрессивного полосатого кота застрелили. В районе сел Челны и Елабуга тигр перестал выходить на жилую территорию. А в Бикинском районе хищника поймали уже ослабленным. Специалистам не удалось спасти кота.

Юрий Колпак подчеркнул, что во всех конфликтных ситуациях виновным является человек. Зачастую тигры-людоеды имеют старые пулевые ранения или другие метки человеческой руки.

Напомним, что в середине апреля в реке Анюй был найден обезглавленный труп амурского тигра. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Добыча особо ценных животных, занесенных в Красную книгу РФ».

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