Ледоход в Хабаровском крае: глыбы разрушили магазин в селе на севере региона

Сегодня, 6 мая, в селе Богородском Ульчского района глыбы льда разрушили здание магазина. Толстые куски вынесло рекой на берег, в результате чего без источника дохода остался богородский предприниматель. От магазина осталась лишь крыша.

- По данным Дальневосточного УГМС, граница вскрытия Амура сейчас проходит у сел Булава и Богородское. Так как река вскрывается при повышенном уровне воды, толстые льдины выбрасывает на берег, что и приводит к таким последствиям. Подтоплений жилых территорий не зафиксировано. Сейчас ситуацию контролируют местные власти, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Утром 6 мая уровень воды в Амуре у Богородского составил 501 сантиметр. За последние сутки фиксируется рост на 61 сантиметр. В ближайшие сутки-двое прогнозируется увеличение уровня воды до 530-580 сантиметров. Опасным для этой территории считается уровень в 5 метров.

Кроме того, в поселке Быстринск Ульчского района подтопило поселковую дорогу. Участок длиной в 130 метров ушел под воду на 25 сантиметров. Там же подтопило 11 земельных участков. Пострадали также села Тахта, Софийск, Мариинское, Сусанино, Дуди. Там под водой оказалось по одному участку дороги. А в Тахте затопило и один земельный участок.

Буквально недавно стихия разрушила ограждения на набережной Хабаровска. Процесс вскрытия рек круглосуточно отслеживается специалистами Дальневосточного УГМС, а также ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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