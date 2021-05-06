Санавиацией экстренно вывезли 66 детей за четыре месяца в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги работы санитарной авиации с начала текущего года. Всего было выполнено 250 авиарейсов за тяжелыми больными в районы края. Среди экстренных случаев было 66 с участием детей. процесс назначения вылета каждый раз обсуждался в режиме онлайн между краевыми властями и муниципалитетами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Только за апрель врачи потребовались в 49 случаях, всего 82 больных, из них 12 детей, - рассказали в правительстве. - Помощь медики оказывали и прямо на борту судна. В последнем страшном ДТП на трассе Лидога - Ванино врачи также были задействованы посредством санавиации. Причем сел вертолет за пять километров от места ДТП из-за погодных условий. Троих тогда забрали на судно и доставили в Хабаровск.

Затем вертолет полетел в Ванино, чтобы эвакуировать оттуда пострадавших в городскую больницу. Борт вертолета оборудован медицинским модулем. В нем есть и аппарат ИВЛ, система дефибрилляции, электрокардиограф.

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